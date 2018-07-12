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Лихач проехал по Подмосковью со скоростью 378 километров в час
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Лихач проехал по Подмосковью со скоростью 378 километров в час 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Сети появился ролик, на котором водитель Audi Rs6 проехал по подмосковной трассе со скоростью 378 км/час, однако многие подписчики не поверили в то, что автомобиль способен развить такую высокую скорость.
На кадрах видно, как мужчина едет по дороге, разгоняя машину до скорости 378 км/час. «Устроил из трассы в Московской области взлетно-посадочную полосу для своей Audi. Стрелка спидометра ушла в небытие. Очень серьезные динамические показатели для такого автомобиля», — сообщается в Instagram-аккаунте majorka_777_.
На ролике видно, что водитель увеличивает скорость до 378 км/час, тогда как в населенных пунктах допустимо ездить лишь 60 км/час, а на платных трассах — до 130 км/час.
Многие комментаторы не поверили в подлинность видео:
«Разве такая скорость возможность для автомобиля?», — написала arbatskaya777.
«Вы че шутите? Посмотрите видео где на 300 км/час разгоняют, там разметка сливается почти. А тут он за 350 и все видно и машины которые он обгоняет тоже все 250 едут походу», — не поверил konstantinbesraev.
В случае, если полиция задержит нарушителя, ему может грозить штраф за превышение установленного скоростного режима, или лишение прав на полгода.
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