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Кострома потребовала изменить постановление правительства — пустить кондукторов в автобус
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Кострома потребовала изменить постановление правительства — пустить кондукторов в автобус 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Уполномоченный по правам человека в Костромской области Вадим Смирнов обратился к Кремлю, узнал KOSTROMA.TODAY. Он просит внести изменения в правила перевозки пассажиров, утвержденные постановлением Правительства РФ в 2009 году.
В этих правилах сказано, что деньги за проезд в общественном транспорте могут принимать как кондуктор, так и водитель. То есть, согласно документу, кондукторы в автобусах не обязательны.
Вадим Смирнов направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В нём он просит внести изменения в правила перевозки и обязать перевозчиков продавать билеты через кондукторов.
Как мы уже писали, уполномоченный по правам человека в Костромской области Вадим Смирнов считает, что автобусы без кондукторов — опасны для пассажиров. Поскольку водители выполняют функции кондукторов, не обеспечивается безопасность людей. Водители отвлекаются во время пути, из-за чего в любой момент может произойти авария.
Ранее администрация города рассмотрела обращение уполномоченного, но существенных результатов добиться не получилось. Перевозчики продолжают перевозить пассажиров без кондукторов — деньги за проезд принимают водители.
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