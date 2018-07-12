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Картонный ребенок на «зебре»: мэрия Сызрани решила укротить водителей-лихачей
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Картонный ребенок на «зебре»: мэрия Сызрани решила укротить водителей-лихачей 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
По задумке макеты должны заставить автолюбителей сбрасывать скорость
В Сызрани у нерегулируемого пешеходного перехода на улице 50 лет Октября, 22 появился картонный школьник. По словам местных жителей, его установили городские власти для обеспечения безопасности на дороге.
Издали картонные копии выглядят очень реалистично
— Администрация решила заняться откровенной клоунадой. На деле это не имеет ничего общего с обеспечением безопасности дорожного движения, поскольку бутафорный пешеход отвлекает водителей от живых людей, вдобавок ограничивая их видимость, — считает местный житель.
По мнению сызранцев, вскоре водители привыкнут к картонным детям и перестанут снижать скорость при проезде пешеходного перехода на улице 50 лет Октября.
Горожане знают, о чем говорят. Власти Сызрани и Сызранского района уже не в первый раз проводит такую акцию. В прошлом году автолюбители заметили макеты автомобилей сотрудников ГИБДД. Их установили на трассе М-5 — около Переволок, заправок «Лукойл» и у поселка Сборный.
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