Картонный ребенок на «зебре»: мэрия Сызрани решила укротить водителей-лихачей

По задумке макеты должны заставить автолюбителей сбрасывать скорость

В Сызрани у нерегулируемого пешеходного перехода на улице 50 лет Октября, 22 появился картонный школьник. По словам местных жителей, его установили городские власти для обеспечения безопасности на дороге.

Издали картонные копии выглядят очень реалистично

— Администрация решила заняться откровенной клоунадой. На деле это не имеет ничего общего с обеспечением безопасности дорожного движения, поскольку бутафорный пешеход отвлекает водителей от живых людей, вдобавок ограничивая их видимость, — считает местный житель.

По мнению сызранцев, вскоре водители привыкнут к картонным детям и перестанут снижать скорость при проезде пешеходного перехода на улице 50 лет Октября.