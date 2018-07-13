Под зерновозом в Армавире провалился асфальт

Колеса прицепа полностью ушли под землю

Под зерновозом в Армавире провалился асфальт.

Это случилось 12 июля на пересечении улиц Урицкого и Розы Люксембург.

Очевидцы выложили видеозапись с места происшествия. На видео видно, что весь груз зерна высыпался на обочину, а левые колеса прицепа грузовика полностью ушли под землю.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как стало известно, водитель зерновоза вез 25 т зерна. Знаков, которые бы запрещали ездить в этом напрвдении грузовому транспорту, он не видел. Дорогу недавно отремонтировали. Водителя допросили полицейские.

Выдвигаются две причины произошедшего: либо у КамАЗа был серьзный перегруз, либо произошел размыв грунта из-за износа водопроводной сети.