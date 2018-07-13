Ещё
Под зерновозом в Армавире провалился асфальт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под зерновозом в Армавире провалился асфальт 

АиФ-Кубань 6 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
Колеса прицепа полностью ушли под землю
Под зерновозом в Армавире провалился асфальт.
Это случилось 12 июля на пересечении улиц Урицкого и Розы Люксембург.
Очевидцы выложили видеозапись с места происшествия. На видео видно, что весь груз зерна высыпался на обочину, а левые колеса прицепа грузовика полностью ушли под землю.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Как стало известно, водитель зерновоза вез 25 т зерна. Знаков, которые бы запрещали ездить в этом напрвдении грузовому транспорту, он не видел. Дорогу недавно отремонтировали. Водителя допросили полицейские.
Выдвигаются две причины произошедшего: либо у КамАЗа был серьзный перегруз, либо произошел размыв грунта из-за износа водопроводной сети.
АиФ-Кубань: последние новости
Под Новороссийском грузовик с персиками въехал в столб и упал на бок В Новороссийске в ДТП с мопедом тяжело пострадал его пассажир В Сочи два водителя устроили драку на дороге после ДТП
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства15
Новый лимузин Путина привезли в Финляндию
Смертельный пикап: селфи на ходу привело к трагедии
Porsche выпустит конкурента BMW X6
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение