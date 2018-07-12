Зерновоз провалился под асфальт в Армавире

Грузовик с зерном практически ушел под землю в Армавире. Под большегрузом провалился асфальт. Кадры с места происшествия появились с соцсети местного паблика.

Это случилось на пересечении улиц Урицкого и Розы Люксембург. Водитель вез 25 тонн зерна. Запрещающих знаков на улице он не видел. Стало известно, что дорогу несколько дней назад ремонтировали.

Причины ЧП сейчас выясняют полицейские. Они уже допросили шофера, добавил интернет‐портал «Кубань 24».

Фура упала на железную дорогу с обрыва в Сочи. Водитель грузовика не справился с управлением на мокром асфальте.