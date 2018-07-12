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«Нижегородпассажиравтотранс» арендует 50 автобусов у «Нижгортранса»
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«Нижегородпассажиравтотранс» арендует 50 автобусов у «Нижгортранса» 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на Национальной электронной площадке.
Напомним, на аренду автобусов выделено около 3 млн рублей. Транспорт должен быть поставлен не позднее 21 июля. Он будет использоваться для перевозки пассажиров по городу.
На конкурс была подана только одна заявка. Таким образом, победителем аукциона стал «Нижгортранс». Как следует из документации, десять автобусов будут работать в филиале НПАП № 1, остальные 40 — в НПАП № 3. Автобусы арендуются на срок 164 дня.
Ранее сообщалось, что «Нижегородпассажиравтотранс» передаст в залог налоговой службе два здания во избежание банкротства.
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