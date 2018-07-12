В Твери на дорогах приезжие инвалиды просят деньги на операции

В редакцию ТИА позвонил читатель Максим и рассказал, что на дорогах Твери появилось много людей на инвалидных колясках, которые просят у автомобилистов деньги на лечение. В частности, сегодня днем на перекрестке Третьяковского переулка и улицы Шишкова ходит женщина с ребенком в коляске. Мы попытались поговорить с ней.

Женщина лет 40-50 везет девочку в инвалидной коляске с иконкой в руках между двух остановившихся на светофоре потоков машин. Женщина заглядывает в каждое окошко и просит помощи своей дочке. У дочки травма позвоночника и нужны деньги на операцию.

Водители деньги дают не охотно. По крайней мере, так было при нас.

Просящую зовут Оксана. Как она рассказала, недавно приехала с 22-летней дочкой в Тверь из Молдавии. Из-за серьезной травмы она оказалась прикована к инвалидной коляске и ей нужны 200 тысяч рублей на операцию.

Мы предложили свою информационную поддержку, но женщина попросила прекратить съемку и от помощи отказалась. Сказала, постарается сама собрать у водителей и поспешила уйти.

Впрочем, местные жители сказали, что просители меняются каждый день:

— Вчера тут мужчина на инвалидной коляске ездил, сегодня эта женщина. Они тут с самого начала Чемпионата. Явно из Москвы выгнали, пока иностранцы там, а гастролеры к нам приехали милостыню просить.