Ещё
В Твери на дорогах приезжие инвалиды просят деньги на операции
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Твери на дорогах приезжие инвалиды просят деньги на операции 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В редакцию ТИА позвонил читатель Максим и рассказал, что на дорогах Твери появилось много людей на инвалидных колясках, которые просят у автомобилистов деньги на лечение. В частности, сегодня днем на перекрестке Третьяковского переулка и улицы Шишкова ходит женщина с ребенком в коляске. Мы попытались поговорить с ней.
Женщина лет 40-50 везет девочку в инвалидной коляске с иконкой в руках между двух остановившихся на светофоре потоков машин. Женщина заглядывает в каждое окошко и просит помощи своей дочке. У дочки травма позвоночника и нужны деньги на операцию.
Водители деньги дают не охотно. По крайней мере, так было при нас.
Просящую зовут Оксана. Как она рассказала, недавно приехала с 22-летней дочкой в Тверь из Молдавии. Из-за серьезной травмы она оказалась прикована к инвалидной коляске и ей нужны 200 тысяч рублей на операцию.
Мы предложили свою информационную поддержку, но женщина попросила прекратить съемку и от помощи отказалась. Сказала, постарается сама собрать у водителей и поспешила уйти.
Впрочем, местные жители сказали, что просители меняются каждый день:
— Вчера тут мужчина на инвалидной коляске ездил, сегодня эта женщина. Они тут с самого начала Чемпионата. Явно из Москвы выгнали, пока иностранцы там, а гастролеры к нам приехали милостыню просить.
tvernews.ru: последние новости
На платной трассе М-11 автовоз протаранил автоцистерну Чаще всего на железной дороге гибнут в Тверской области В Твери столкнулись ПАЗ и ВАЗ, трое человек получили тяжелые травмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение