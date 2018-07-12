Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов поезда с рельсов в Карелии

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Северо-Западной транспортной прокуратурой в связи с произошедшим 12 июля 2018 в 15:45 на 940 км перегона Сиг Энгозеро в Лоухском районе Республики Карелия сходом 14 вагонов (порожних) грузового поезда, состоящего из 118 вагонов, организована проверка исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, были повреждены железнодорожные пути.

Ранее сообщалось, что в Кемском районе Карелии с рельсов сошли вагоны грузового поезда.

В марте Nation News передавал, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.