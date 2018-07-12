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На московские «выделенки» пустят посторонних
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На московские «выделенки» пустят посторонних 

Мослента 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Власти Москвы планируют в конце декабря пустить на выделенные полосы двухэтажные экскурсионные автобусы и машины коммунальных служб. Это следует из проекта постановления мэрии, который проходит антикоррупционную экспертизу.
На данный момент по «выделенкам» может передвигаться общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, маршрутные и легковые такси. Новый проект предлагает включить в этот перечень транспортные средства, под определения которых, по словам председателя комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова, подходят двухэтажные туристические автобусы, микроавтобусы для перевозки колясочников и других маломобильных групп и автобусы на балансе департамента ЖКХ. Кроме того, на выделенные полосы пустят коммунальную технику.
«Законопроект позитивно отразится на безопасности перевозок в Москве, мы ожидаем сокращение аварийности. По статистике, на выделенных полосах автобусы на 15–20 процентов реже попадают в ДТП, чем в общем потоке», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
В Москве 46 выделенных полос на дорогах, их общая протяженность — 287,5 километра.
В июне заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на дорогах столицы появятся выделенные полосы в новом формате, который позволит в два раза увеличить скорость движения общественного транспорта по городу.
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