На московские «выделенки» пустят посторонних

Власти Москвы планируют в конце декабря пустить на выделенные полосы двухэтажные экскурсионные автобусы и машины коммунальных служб. Это следует из проекта постановления мэрии, который проходит антикоррупционную экспертизу.

На данный момент по «выделенкам» может передвигаться общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, маршрутные и легковые такси. Новый проект предлагает включить в этот перечень транспортные средства, под определения которых, по словам председателя комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова, подходят двухэтажные туристические автобусы, микроавтобусы для перевозки колясочников и других маломобильных групп и автобусы на балансе департамента ЖКХ. Кроме того, на выделенные полосы пустят коммунальную технику.

«Законопроект позитивно отразится на безопасности перевозок в Москве, мы ожидаем сокращение аварийности. По статистике, на выделенных полосах автобусы на 15–20 процентов реже попадают в ДТП, чем в общем потоке», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В Москве 46 выделенных полос на дорогах, их общая протяженность — 287,5 километра.