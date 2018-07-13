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В Москве появится ещё семь километров выделенных полос в ближайшие месяцы
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В Москве появится ещё семь километров выделенных полос в ближайшие месяцы 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве появится ещё семь километров выделенных полос в ближайшие несколько месяцев, передаёт m24 со ссылкой на главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
«Мы приблизимся к 300 км выделенных полос. И плюс у нас ещё в разработке дополнительное количество выделенных полос», — отметил он.
По его словам, такую программу выделения инфраструктуры для городского транспорта планируется продолжать.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что до конца 2022 года в Московском регионе намерены построить 263 км дополнительных железнодорожных путей и шесть станций.
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