В Москве появится ещё семь километров выделенных полос в ближайшие месяцы

В Москве появится ещё семь километров выделенных полос в ближайшие несколько месяцев, передаёт m24 со ссылкой на главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

«Мы приблизимся к 300 км выделенных полос. И плюс у нас ещё в разработке дополнительное количество выделенных полос», — отметил он.

По его словам, такую программу выделения инфраструктуры для городского транспорта планируется продолжать.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что до конца 2022 года в Московском регионе намерены построить 263 км дополнительных железнодорожных путей и шесть станций.