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Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
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Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Любитель скорости передвигается в крайнем левом ряду на трассе, где присутствуют и другие водители.
В Сети опубликовано виде, на котором водитель спортивного автомобиля Audi RS6 разгоняется до чудовищной скорости. Судя по всему, действие происходит на одной из трасс в Подмосковье.
Любитель скорости передвигается в крайнем левом ряду на трассе, где присутствуют и другие водители. На видео снята как дорога, так и спидометр — в какой-то момент он показывает скорость 378 километров в час.
«… устроил из трассы в Московской области взлетно-посадочную полосу для своей Audi Rs6. Стрелка спидометра ушла в небытие. Очень серьезные динамические показатели для такого автомобиля», — сказано в записи Instagram.
Ранее было опубликовано видео, на котором девушка на элитной машине Lamborghini Huracan разогналась до скорости 300 километров в час. «Подвиг» произошел в тоннеле, предположительно, в городе Сочи.
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