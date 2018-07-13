Водителей ждут серьезные изменения на дорогах Подмосковья

Власти Московской области намерены изменить организацию движения на магистралях и некоторых участках «бетонок» в целях снижения числа аварий, в том числе связанных с выездом на встречную полосу.

Во-первых, на дорогах будет применяться новая схема 2+1, согласно которой на двухполосной дороге шириной не уже 13 метров укрепляется обочина и наносится разметка для трех полос. Средняя полоса используется для обгона.

Такая схема уже применяется в тестовом режиме на участке Старосимферопольского шоссе. В ближайшее время она появится на А-107 и А-108 и Егорьевском шоссе. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом в ходе конференции, посвященной снижению аварийности, рассказал начальник УГИБДД Московской области Виктор Кузнецов

Во-вторых, в целях улучшения видимости будет проведена вырубка леса на участках перед поворотами. В-третьих, на подмосковных трассах снизят максимально разрешенную скорость. Речь идет об отрезках в населенных пунктах, где располагаются пешеходные переходы. Там водителям придется сбрасывать скорость до 30 км/ч. За соблюдением скоростного режима будут следить камеры.