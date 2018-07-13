Ещё
Водителей ждут серьезные изменения на дорогах Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителей ждут серьезные изменения на дорогах Подмосковья 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Власти Московской области намерены изменить организацию движения на магистралях и некоторых участках «бетонок» в целях снижения числа аварий, в том числе связанных с выездом на встречную полосу.
Во-первых, на дорогах будет применяться новая схема 2+1, согласно которой на двухполосной дороге шириной не уже 13 метров укрепляется обочина и наносится разметка для трех полос. Средняя полоса используется для обгона.
Такая схема уже применяется в тестовом режиме на участке Старосимферопольского шоссе. В ближайшее время она появится на А-107 и А-108 и Егорьевском шоссе. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом в ходе конференции, посвященной снижению аварийности, рассказал начальник УГИБДД Московской области Виктор Кузнецов.
Во-вторых, в целях улучшения видимости будет проведена вырубка леса на участках перед поворотами. В-третьих, на подмосковных трассах снизят максимально разрешенную скорость. Речь идет об отрезках в населенных пунктах, где располагаются пешеходные переходы. Там водителям придется сбрасывать скорость до 30 км/ч. За соблюдением скоростного режима будут следить камеры.
Напомним, ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников привел статистику, согласно которой каждое десятое ДТП в стране происходит по причине выезда водителя на встречную полосу. Напомним, по итогам 2017 году в России произошло 169 тыс. автомобильных аварий, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.
Авторамблер: последние новости
Большинство водителей в России оплачивают только половину штрафа Взрыв газа в автомобиле ВАЗ в Краснодаре попал на видео Верховный суд дал важное разъяснение по авариям из-за ям
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства15
Новый лимузин Путина привезли в Финляндию
Смертельный пикап: селфи на ходу привело к трагедии
Porsche выпустит конкурента BMW X6
«Пьяный капитан» из Железногорска защищал жену2
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение