В Воронеже эвакуатор частично разрушил мост при перевозке экскаватора

Кабина экскаватора превратилась в груду металла. В Воронеже водитель экскаватора частично разрушил мост при перевозке экскаватора и спокойно продолжил путь. Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы. Инцидент произошёл сегодня, 12 июля, на улице Героев Сибиряков. Водитель эвакуатора вёз экскаватор и трактор, не рассчитал высоту путепровода улицы Дорожной, который расположен над проезжей частью и врезался в неё.

Почему-то он не остановился, и перевозимая им техника разбила участок основания моста у парапетов с двух сторон. Часть камней осыпалась на асфальт, что-то ещё осталось опасно нависать над проезжающими под путепроводом автомобилистами. Как сообщают очевидцы, на данный момент эти осколки уже убрали.

Экскаватор, который разбил мост, так же превратился в груду металла. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, что водительская кабина промялась настолько, что уже вряд ли подлежит восстановлению. Фото: группа «Аварии и ДТП Воронежа» в соцсети «ВКонтакте»