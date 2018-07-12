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Андрей Воробьев сообщил о снижении количества аварий на подмосковных трассах
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Андрей Воробьев сообщил о снижении количества аварий на подмосковных трассах 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Снизить показатели помогает проведение профилактических операций.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение на подмосковных трассах стало более безопасным.
По его словам, 5 лет назад в Подмосковье ежегодно на дорогах гибло более 1700 человек.
В прошлом году это количество сократилось на 40 процентов, передает "Телеканал 360".
Он заявил, что стоит задача в дальнейшем снижать эти показатели, несмотря на загруженность трасс Подмосковья.
-У нас все дороги ведут в Москву. Те, кто отвечают за безопасность дорожного движения, испытывают колоссальную нагрузку, — отметил Андрей Воробьев.
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