Андрей Воробьев сообщил о снижении количества аварий на подмосковных трассах

Снизить показатели помогает проведение профилактических операций.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение на подмосковных трассах стало более безопасным.

По его словам, 5 лет назад в Подмосковье ежегодно на дорогах гибло более 1700 человек.

В прошлом году это количество сократилось на 40 процентов, передает "Телеканал 360"

Он заявил, что стоит задача в дальнейшем снижать эти показатели, несмотря на загруженность трасс Подмосковья.

-У нас все дороги ведут в Москву. Те, кто отвечают за безопасность дорожного движения, испытывают колоссальную нагрузку, — отметил Андрей Воробьев.