Почему за рулем нельзя напрягать ягодицы и заниматься другой физической активностью

Число россиян, страдающих ожирением, растет с каждым годом. Особенно актуален этот недуг для водителей, которые мало того что ведут малоподвижный образ жизни, да еще и крепко дружат со стрессом, зачастую закусывая его фастфудом. Все это далеко не лучшим образом сказывается на физической форме. Как же спасти себя тем, кто за рулем медленно, но верно жиреет, выяснил портал «АвтоВзгляд»

Несмотря на индивидуальные особенности метаболизма, в среднем человек при управлении автомобилем расходует в час 2 калории на 1 кг. То есть в течение 60 минут у водителя весом в 80 кг за рулем сжигается всего 160 калорий, что при малоподвижном образе жизни ничтожно мало. Ведь в одном бутерброде может быть больше 300 калорий. Для сравнения: ходьба пешком в среднем темпе уничтожает приблизительно 5 энергочастиц в час, бег — 7–10.

Конечно, разница в расходе энергии водителя при управлении авто на пустом загородном шоссе и при гонках на треке огромна. Следует учитывать, что процесс обмена веществ сильно зависит не только от условий, в которых движется машина, но и от манеры езды человека. Чем сильнее у него внутреннее эмоциональное напряжение, тем больше расходуется калорий. Но бороться с ними лучше не с помощью стресса, а совсем другим способом.

Чтобы увеличить энергозатраты, водителю необязательно брать с собой в поездку гири, гантели или эспандер для упражнений во время движения. Прежде всего лучше откорректировать характер и режим питания и определиться, от какой еды следует отказаться. На эту тему высказано и написано уже предостаточно компетентной информации, но мы напомним о самом главном: долой мучное, жирное, сладкое и прочие «быстрые» углеводы. Их следует заменить на овощи, диетическое мясо, кисломолочные продукты и хлеб грубого помола.

Ну и, конечно, нельзя забывать о физической активности, которая поможет растопить ненавистные калории. Чем больше движения, тем быстрей они расходуются, поэтому находите время хотя бы на пешие прогулки или бег, не говоря уже об упражнениях в спортзале. А если ваш путь не близок и вы колесите по междугородней трассе, то раз в час обязательно останавливайтесь и разминайтесь.

Сейчас в Сети встречается огромное количество рекомендаций с указанием различных упражнений, которые водитель может делать, сидя за рулем. Одни советуют во время движения машины заниматься китайской дыхательной гимнастикой и надувать при вдохах живот, другие призывают интенсивно напрягать ягодицы и разминать шею, раскачивая голову в разные стороны. Третьи рекомендуют прямо за рулем делать себе массаж лица. Список способов похудеть для водителя можно продолжать бесконечно. Но учтите, если вдруг при очередной задержке дыхания вы почувствуете головокружение или у вас в одном месте внезапно сведет мышцы — вы рискуете потерять контроль над собой, что чревато самыми печальными последствиями. Даже если это случится в пробке.

Так что самая безобидная гимнастика во время управления автомобилем может привести к серьезной аварийной ситуации. В непредсказуемых условиях дорожного движения, когда любое мгновение грозит стать экстремальным, любая физическая активность рассеивает внимание водителя и отвлекает от дороги. Помните: отпуская руль на высокой скорости, чтобы, например, размять кисти рук, вы в прямом смысле рискуете жизнью. Поэтому любые упражнения следует делать только во время полной остановки машины на светофоре или в совсем уж мертвой пробке.

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