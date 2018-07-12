На выделенные полосы пустят автобусы для маломобильных граждан в 2019 году

Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Специальные автобусы будут перевозить по городу ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Это также позволит сократить аварийность на столичных трассах. По статистике на выделенных полосах автобусы на 15–20% реже попадают в ДТП, чем в общем потоке.

Сейчас в городе 46 выделенных полос протяженностью 287,56 километра. По ним перевозится более 2,5 миллиона пассажиров в день. Отмечается, что в ближайшие дни в городе появится еще несколько «выделенок» и их протяженность вырастет до 290. В 2018–2019 годах в столице введут еще семь участков выделенных полос.

В июне на столичных дорогах появились выделенные полосы нового формата. Их применили на самых сложных участках, где несмотря на все установленные правила автобусы все равно попадают в заторы из машин-нарушителей. Полосы стали шире и отделены от других двойной сплошной разметкой. Такие «выделенки» теперь действуют на Ленинградском и Каширском шоссе, Нижегородской улице, проспекте Мира и на других участках дорог в центре города.