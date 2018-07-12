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В Таштаголе Кемеровской области полицейские провели для детей урок в автогородке
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В Таштаголе Кемеровской области полицейские провели для детей урок в автогородке 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 11 часов назад
В рамках проводимой акции «Юный водитель!» сотрудники ГИБДД Таштагола провели в автогородке урок безопасности для дошкольников и первоклассников.
Детям напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, о том, где и как правильно, а главное безопасно перейти проезжую часть, какие меры безопасности следует соблюдать при движении как по улице, так и в дворовых территориях. Ребята разобрали различные дорожные ситуации, как должны поступать участники движения, чтобы избежать опасностей на дороге.
Отдельной темой стала безопасность водителей гироскутеров и моноколес, любителей прокатиться на роликовых коньках. Детям объяснили, какие правила нужно соблюдать во время движения, почему опасно кататься по проезжей части и пересекать дорогу на своем транспортном средстве.
Такие уроки во время школьных каникул позволяют детям за время летнего отдыха не забыть правил безопасного поведения на дороге.
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