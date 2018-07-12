В Балакове разбились два «ВАЗа», один перевернулся на бок 

Сегодня в Балакове столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2112». Последний перевернулся на бок. Об этом сообщают очевидцы в одном из сообществ социальной сети «Вконтакте».
На место происшествия прибыла бригада «скорой помощи». О пострадавших пока неизвестно.
Авария произошла на пересечении улиц Степная и 30 лет Победы. Как говорят балаковцы, на данном участке нередко возникают заторы, вследствие чего и опасные ситуации. Недавно на перекрёстке установили новый светофор, но это не помогло.
"Все проблемы как раз из-за светофора", — рассказал в комментариях к посту местный житель, — «С новым режимом в час пик с 30 лет Победы на Степную невозможно повернуть. Автобусы аж со второго ряда поворачивают, чтобы не выбиться из графика. Там реально пробка чуть ли не до Руси образуется».
Напомним, недавно подобное ДТП произошло в Саратове. Столкнулись два автомобиля "LADA Granta" и один из них перевернулся на бок.