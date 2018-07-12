В Балакове разбились два «ВАЗа», один перевернулся на бок

Сегодня в Балакове столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2112». Последний перевернулся на бок. Об этом сообщают очевидцы в одном из сообществ социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла бригада «скорой помощи». О пострадавших пока неизвестно.

Авария произошла на пересечении улиц Степная и 30 лет Победы. Как говорят балаковцы, на данном участке нередко возникают заторы, вследствие чего и опасные ситуации. Недавно на перекрёстке установили новый светофор, но это не помогло.

"Все проблемы как раз из-за светофора", — рассказал в комментариях к посту местный житель, — «С новым режимом в час пик с 30 лет Победы на Степную невозможно повернуть. Автобусы аж со второго ряда поворачивают, чтобы не выбиться из графика. Там реально пробка чуть ли не до Руси образуется».