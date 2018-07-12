Толпа отбивала пьяного водителя от гаишников под Ростовом. Видео

Полицейским, задержавшим нетрезвого автомобилиста, пришлось воспользоваться табельным оружием, чтобы справиться с разъяренными пассажирами.

Инцидент произошел в селе Александровка Ростовской области. Запись произошедшего, снятая очевидцами, появилась в сообществе «Ростов главный» в соцсети «ВКонтакте».

Начиналось все как рядовая проверка. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, водитель которого, по косвенным признакам, был сильно пьян. Более того, он проявил агрессию — вышел из машины и набросился на представителей закона.

Когда те применили силу, чтобы успокоить дебошира, в драку ввязались и нетрезвые пассажиры. Угомонить гаишникам удалось только предупредительным выстрелом из табельного пистолета в воздух.