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Толпа отбивала пьяного водителя от гаишников под Ростовом. Видео
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Толпа отбивала пьяного водителя от гаишников под Ростовом. Видео 

Авторамблер 10 часов назад
Фото: Авторамблер
Полицейским, задержавшим нетрезвого автомобилиста, пришлось воспользоваться табельным оружием, чтобы справиться с разъяренными пассажирами.
Инцидент произошел в селе Александровка Ростовской области. Запись произошедшего, снятая очевидцами, появилась в сообществе «Ростов главный» в соцсети «ВКонтакте».
Начиналось все как рядовая проверка. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, водитель которого, по косвенным признакам, был сильно пьян. Более того, он проявил агрессию — вышел из машины и набросился на представителей закона.
Когда те применили силу, чтобы успокоить дебошира, в драку ввязались и нетрезвые пассажиры. Угомонить гаишникам удалось только предупредительным выстрелом из табельного пистолета в воздух.
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