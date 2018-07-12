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Таксистов обяжут страховать своих пассажиров
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Таксистов обяжут страховать своих пассажиров 

Российская Газета 10 часов назад
Обязательное страхование ответственности перевозчиков в России распространят на легковые такси. Законопроект по этому поводу рассмотрел комитет Госдумы по финансовому рынку. Депутаты рекомендовали принять поправки в первом чтении.
По замыслу авторов инициативы, новые нормы должны повысить степень защищенности россиян, пользующихся услугами такси. Доступность этого вида транспорта для граждан и экономическая выгода бизнеса приводит к неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья и безопасности пассажиров, отмечают разработчики законопроекта в пояснительной записке.
Не единичны случаи, когда водитель такси, превышая скоростной режим или допуская нарушение иных правил дорожного движения, не справляется с управлением автомобилем и попадает в аварию, причиняя вред пассажиру или ставя его жизнь и здоровье под угрозу, говорится в документе.
Сейчас все, на что может рассчитывать пассажир в случае ДТП, — это сумма в 500 тысяч рублей в качестве компенсации в рамках ОСАГО. При этом для граждан, попавших в аварию, к примеру, с автобусом, предусмотрены выплаты до двух миллионов рублей, не считая компенсации за повреждение багажа.
Этот дисбаланс и призваны устранить новые поправки. Если они будут приняты, максимальный размер возможной выплаты для пассажиров вырастет в четыре раза.
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