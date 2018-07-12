«Чавкало свое контролируй!» На Авиационной велосипедист ударил пешехода камнем по голове

В Екатеринбурге на остановке «Авиационная» не поделили дорогу пешеход и велосипедист: второй ударил первого кирпичом по голове, сообщают очевидцы. Случай обсуждается в сообществе «Инцидент. Екатеринбург».

Также люди, которые были в это время там, рассказали, что пешехода в конце концов увезли в больницу, но, по некоторым данным, его не госпитализировали. Прохожие вызвали на место ЧП полицию, те приехали и забрали велосипедиста в отделение.

В полиции Екатеринбурга пообещали прокомментировать происшествие по итогам разбирательства.

Диалог на видео:

Пешеход: Ты чего за камень-то схватился, герой?

Велосипедист: А ты за меня чего схватился, дурак?

Пешеход: Ты чавкало свое контролируй!

Велосипедист: Какое чавкало?

Пешеход: Свое!

Напомним, осенью 2017 года произошел резонансный случай: велосипедист на полном ходу сбил ребенка около 9-й гимназии.