Водитель погрузчика сгорел в машине от удара током

На кадрах, которые опубликовали представители СК, видно, что от машины остался обгоревший остов. Кабина и кузов полностью обуглились. Как выяснили следователи, все произошло из-за неудачного маневра водителя.

Известно, что водитель погиб в поселке Прислово Зеленоградского района. Там сейчас продолжают работать следователи. Тело жертвы отправлено на медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели мужчины.

12-летнего ребенка убило током в Карелии. Школьник проник на электрическую подстанцию, где получил несовместимую с жизнью травму.