Ещё
Водитель погрузчика сгорел в машине от удара током
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель погрузчика сгорел в машине от удара током 

360tv.ru 10 часов назад
О трагедии сообщили в Следственном комитете России.
На кадрах, которые опубликовали представители СК, видно, что от машины остался обгоревший остов. Кабина и кузов полностью обуглились. Как выяснили следователи, все произошло из-за неудачного маневра водителя.
Известно, что водитель погиб в поселке Прислово Зеленоградского района. Там сейчас продолжают работать следователи. Тело жертвы отправлено на медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели мужчины.
12-летнего ребенка убило током в Карелии. Школьник проник на электрическую подстанцию, где получил несовместимую с жизнью травму.
360tv.ru: последние новости
Военный из Железногорска извинился за избиение женщины Слесарь попал в ДТП на похищенном авто на Кубани Налетчики похитили владельца агрохолдинга «Орловская нива»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Skoda Octavia прибавила в цене
Прокуратура проверит дело о нашумевшем ДТП4
Dongfeng представила в России новый кроссовер
Новая Toyota Supra проехалась в Гудвуде
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение