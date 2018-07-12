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Пока рыдающие родители оформляют ДТП, их дети рисуют: в ГИБДД на Бажова открыли детский уголок
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Пока рыдающие родители оформляют ДТП, их дети рисуют: в ГИБДД на Бажова открыли детский уголок 

e1.ru 10 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге в подразделении Госавтоинспекции на Бажова, 219в оформили детскую зону. Теперь участники аварий, прибывшие для регистрации ДТП в ГИБДД с детьми, могут занять малышей, причем полезным делом. Уголок оборудован детским столиком и стульями, карандашами, фломастерами, памятками и раскрасками на тему правил дорожного движения.
Помощь в организации детской зоны сотрудникам полиции оказал автогонщик, мастер спорта России Максим Чернев.
— Я профессионально занимаюсь автоспортом более 15 лет и уже давно убедился, что автомобильная дорога сама по себе небезопасна. Это не то место, где стоит искать приключений. Я всем сердцем призываю вас не надеяться на случай, дорога требует максимальной сосредоточенности и строгого соблюдения правил, — отметил спортсмен.
Планируется, что такие уголки оборудуют в каждом пункте оформления ДТП в уральской столице.
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