В Волгограде «Питер-Авто» отказался везти подростка с билетом из сломавшегося автобуса

С проблемой двойной оплаты проезда столкнулся 14-летний мальчик из Кировского района Волгограда. Он был вынужден сойти со сломанного автобуса, сохранив билет и рассчитывая проехать на нем до нужной остановки. Но оставшегося без денег ребенка высадили посреди улицы вместе с билетом.

Автобусы Волгограда не берут «чужих» пассажиров

О неприятной ситуации, в которую сегодня днем попал его сын, рассказал V1.ru волгоградец Марк Пантюхин. Он ждал сына на работе и беспокоился, что тот долго не может к нему приехать.

— Я оставил денег сыну специально для того, чтобы он смог без проблем добраться до моего места работы, — рассказал Марк Пантюхин. — Мой ребенок перед тем, как сесть в автобус потратил деньги на мороженное. Он рассчитал, чтобы осталось 20 рублей на проезд. Сел на 55-й автобус, собираясь доехать до остановки «Авангард» в Кировском районе. Но на «Колледже Вернадского» автобус сломался. Кондуктор сказала: «Выходите, следом другой автобус идет. Билет сохраняйте».

Спустя пару минут к остановке подошёл автобус № 2. Держа в руках билет мальчик зашел в салон, но по билету везти его отказались. Оказалось, что этот маршрут находится на балансе ВПАТП№ 7 и бесплатно вести людей сломанного транспорта компании-конкурента «Волгоградский автобусный парк» не собирались.

— У сына денег на проезд больше не было. Он сел на «двойку», но кондуктор его выгнала. Сказала, что её не волнует, если предыдущий автобус сломался, — говорит Марк Пантюхин, — Слава Богу, он не доехал всего одну остановку. А если бы ему в другой конец города было нужно? Был бы я на его месте, стал бы выяснять все тонкости законодательства по этой проблеме. Но моего сына просто бесцеремонно выставили на улицу,

На горячей ООО «Волгоградский автобусный парк» линии пояснили, что в случае поломки транспорта пассажир может воспользоваться бесплатной поездкой по приобретённому билету в другом автобусе, но не во всех случаях.

— Если произошла неисправность и автобус не может следовать дальше, пассажир имеет полное право воспользоваться бесплатным проездом на следующем, — пояснили в компании-перевозчике, — Но это возможно только на автобусе того же маршрута. На другие маршруты, такая возможность не распространяется.