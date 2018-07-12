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В Саратове полицейские задержали водителя детского паровоза
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В Саратове полицейские задержали водителя детского паровоза 

САРАТОВ24 9 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Саратове на Набережной Космонавтов полиция задержала пенсионера, работающего водителем детского паровоза. Мужчина передвигался на нём по пешеходной зоне.
"На этом паровозе есть двигатель, а значит это транспортное средство. И оно не имеет право перемещаться по набережной, где ходят люди. Точно таким же образом тогда пусть здесь и грузовик едет, почему бы нет?", — пояснил сотрудник правоохранительных органов.
На месте блюстители порядка составили протокол об административном нарушении.
По словам виновника, он работает в сфере транспортного производства уже больше 20 лет и нарушения в своей работе не признаёт. Полицейские утверждают, что транспортное средство также заехало под пешеходный знак. Машину эвакуируют на штрафстоянку, водителю придётся выплатить штраф.
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