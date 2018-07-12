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Поезд «Мурманск-Петербург» задерживается из-за ЧП на железной дороге
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Поезд «Мурманск-Петербург» задерживается из-за ЧП на железной дороге 

Карельские вести 9 часов назад
Фото: Карельские вести
Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам.
Сегодня в Карелии в 14:45 на перегоне Сиг–Энгозеро Октябрьской железной дороги произошел сход 15 порожних вагонов грузового поезда.
Как сообщили в пресс-службе железной дороги, в результате происшествия задержка поезда № 21 сообщением Мурманск –Санкт-Петербург составляет более 1 часа.
— В настоящее время специалисты железной дороги устраняют последствия происшествия, а также принимают все необходимые меры, чтобы возобновить движение по одному пути,
— говорится в сообщении ОЖД. Организация также приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
По материалам: ptzgovorit.ru
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