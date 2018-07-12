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Джордж и Амаль Клуни прервали отпуск после аварии
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Джордж и Амаль Клуни прервали отпуск после аварии 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
По последней информации, 57-летний Джордж Клуни (George Clooney) вместе с супругой Амаль и детьми на частном самолете покинули Сардинию после ДТП с участием актера. Как писали инсайдеры, актер Джордж Клуни, звезда фильма «Двенадцать друзей Оушена», пострадал в результате ДТП на острове Сардиния в Италии, где он вместе с друзьями и близкими проводил летние каникулы.
По информации западных таблоидов, артист попал под автомобиль, когда катался на велосипеде. Инцидент произошел 10 июля в окрестностях курорта Коста-Кораллина, где голливудская звезда находится вместе со своей супругой. По словам очевидцев, актер столкнулся с легковым авто на автомагистрали. Отмечается, что в результате столкновения у машины разбилось ветровое стекло. Отметим, что в Италии Клуни находился на съемках своего нового сериала.
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Напомним, Клуни взял в жены свою избранницу четыре года назад. Их свадьба была организована в Венеции. С Амаль (Amal Clooney) звезду познакомил общий друг. Тогда актер даже не мог представить, что она пойдет с ним на свидание, а тем более согласится выйти за него замуж. Не так давно папарацци уже удавалось заснять супругу Джорджа, когда она выходила из дома с дочкой. Поклонники считают, что малышка растет копией своей мамы.
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