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В Киеве митингующие попытались заблокировать выходы из здания Рады
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В Киеве митингующие попытались заблокировать выходы из здания Рады 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Киеве возле здания Рады собрались протестующие, которые попытались заблокировать выход из здания парламента, пишет УНИАН.
У здания Рады второй день проходит акция протеста автомобилистов. Митингующие требуют запрета на конфискацию нерастаможенных автомобилей с истекшим сроком пребывания на Украине.
В четверг депутаты должны были обсудить вопрос, связанный с решением проблемы владельцев растаможенных автомобилей.
"Поскольку завтра последнее заседание парламента в этой текущей сессии, а следующая сессия откроется только в сентябре, то данный вопрос не имеет перспектив решения до следующей сессии", — отмечает УНИАН.
По информации издания, среди некоторых протестующих и желающих выйти из здания парламента завязалась потасовка.
Кроме того, во время акции автомобиль, в котором находился депутат Рады Украины Павел Пензенык, совершил наезд на митингующих.
"Пострадавших уже забрала скорая. В автомобиле есть люди", — заявила депутат Рады Оксана Продан в эфире видеотрансляции агентства УНН.
После ДТП Пензеныка вывели из автомобиля в сопровождении полиции, водитель остался внутри, отмечает корреспондент РИА Новости.
Очевидцы сообщают, что при наезде пострадали два человека, у одного из них — открытый перелом ноги.
Ситуация с еврономерами на Украине
Ранее украинское правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. До этого полиция не могла останавливать машины с европейскими номерами.
Автомобили с еврономерами приобрели на Украине большую популярность из-за дешевизны и лазеек в законодательстве, позволяющих их не растаможивать. В настоящий момент власти предлагают владельцам таких машин льготное растаможивание.
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