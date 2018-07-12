В Киеве митингующие попытались заблокировать выходы из здания Рады

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости . В Киеве возле здания Рады собрались протестующие, которые попытались заблокировать выход из здания парламента, пишет УНИАН

У здания Рады второй день проходит акция протеста автомобилистов. Митингующие требуют запрета на конфискацию нерастаможенных автомобилей с истекшим сроком пребывания на Украине.

В четверг депутаты должны были обсудить вопрос, связанный с решением проблемы владельцев растаможенных автомобилей.

"Поскольку завтра последнее заседание парламента в этой текущей сессии, а следующая сессия откроется только в сентябре, то данный вопрос не имеет перспектив решения до следующей сессии", — отмечает УНИАН.

По информации издания, среди некоторых протестующих и желающих выйти из здания парламента завязалась потасовка.

Кроме того, во время акции автомобиль, в котором находился депутат Рады Украины Павел Пензенык, совершил наезд на митингующих.

"Пострадавших уже забрала скорая. В автомобиле есть люди", — заявила депутат Рады Оксана Продан в эфире видеотрансляции агентства УНН.

После ДТП Пензеныка вывели из автомобиля в сопровождении полиции, водитель остался внутри, отмечает корреспондент РИА Новости.

Очевидцы сообщают, что при наезде пострадали два человека, у одного из них — открытый перелом ноги.

Ситуация с еврономерами на Украине

Ранее украинское правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. До этого полиция не могла останавливать машины с европейскими номерами.

Автомобили с еврономерами приобрели на Украине большую популярность из-за дешевизны и лазеек в законодательстве, позволяющих их не растаможивать. В настоящий момент власти предлагают владельцам таких машин льготное растаможивание.