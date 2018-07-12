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Подмосковные автоинспекторы помогли пострадавшему мужчине быстрее добраться в больницу
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Подмосковные автоинспекторы помогли пострадавшему мужчине быстрее добраться в больницу 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли экстренно доставить в больницу в Шатуре мужчину, который травмировался электропилой на своем дачном участке, они сопроводили автомобиль с ним, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
К сотрудникам ДПС на 26 километре автодороги «Куровское — Шатура — Дмитровский погост — Самойлиха» обратилась женщина и сообщила, что в автомобиле находится ее супруг и ему требуется квалифицированная медицинская помощь. Находясь на участке в садовом товариществе, мужчина занимался хозяйственными делами и при работе с электроинструментом для резки металла возникли неполадки, в результате которых часть лезвия отломилась и нанесла ему травму брюшной полости. Визуально осмотрев пострадавшего, автоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль.
«Доложив в дежурную часть подразделения о нештатной ситуации на маршруте патрулирования, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции начали сопровождение. Спустя считанные минуты пострадавший был доставлен в медицинское учреждение города Шатуры, где ему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
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