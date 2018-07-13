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Балахнинский водитель возил пассажиров на неисправном автобусе
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Балахнинский водитель возил пассажиров на неисправном автобусе 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В Балахне предстанет перед судом 36-летний водитель, перевозивший пассажиров на неисправном автобусе. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, сотрудники ГИБДД остановили междугородний автобус «Мерседес» под управление обвиняемого утром 14 июля в Балахнинском районе. Водитель вез пассажиров в Путеж из Нижнего Новгорода. При осмотре автобуса были выявлены технические неисправности, наличие которых могло угрожать жизни и здоровью людей.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд.
Напомним, аналогичный случай произошел в Лысковском районе, где 39-летний водитель перевозил людей на неисправном автобусе.
Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области
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