Балахнинский водитель возил пассажиров на неисправном автобусе

В Балахне предстанет перед судом 36-летний водитель, перевозивший пассажиров на неисправном автобусе. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, сотрудники ГИБДД остановили междугородний автобус « Мерседес » под управление обвиняемого утром 14 июля в Балахнинском районе. Водитель вез пассажиров в Путеж из Нижнего Новгорода. При осмотре автобуса были выявлены технические неисправности, наличие которых могло угрожать жизни и здоровью людей.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд.

Напомним, аналогичный случай произошел в Лысковском районе, где 39-летний водитель перевозил людей на неисправном автобусе.