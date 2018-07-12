Водителя осудят в Балахнинском районе за перевозку пассажиров в неисправном автобусе

В Балахнинский райсуд передано уголовное дело в отношении 36-летнего водителя автобуса междугородного сообщения, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, 14 июня 2018 года в утреннее время пассажирский автобус марки « Мерседес Бенц 223201», следуя из г. Пучеж в г. Н. Новгород, под управлением обвиняемого был остановлен не территории Балахнинского района Нижегородской области сотрудниками ГИБДД

При осмотре транспортного средства, перевозившего пассажиров, выявлено наличие технических неисправностей, которые не отвечают требованиям безопасности.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме.