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Водителя осудят в Балахнинском районе за перевозку пассажиров в неисправном автобусе
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Водителя осудят в Балахнинском районе за перевозку пассажиров в неисправном автобусе 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
В Балахнинский райсуд передано уголовное дело в отношении 36-летнего водителя автобуса междугородного сообщения, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По версии следствия, 14 июня 2018 года в утреннее время пассажирский автобус марки «Мерседес Бенц 223201», следуя из г. Пучеж в г. Н. Новгород, под управлением обвиняемого был остановлен не территории Балахнинского района Нижегородской области сотрудниками ГИБДД.
При осмотре транспортного средства, перевозившего пассажиров, выявлено наличие технических неисправностей, которые не отвечают требованиям безопасности.
Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме.
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