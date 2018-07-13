KIA возглавила продажи в D-сегменте авторынка России

KIA возглавила продажи в D-сегменте авторынка России Согласно данным «Автостат Инфо», объем продаж легковых автомобилей D-сегмента в России за период первых пяти месяцев 2018 составил 17 010 ед., что на 25% превысило результат за тот же период прошлого года — 13 626 ед.

Среди автомобильных брендов, реализующих на авторынке РФ машины D-сегмента, по продажам за январь-май этого года, лидирует KIA. Корейская марка продала 6315 таких машин, улучшив результат продаж за прошлый год на 83% (3457 авто). Второе место в сегменте занимает Mazda . В отчетный период японский автопроизводитель реализовал в России 2119 машин D-сегмента, что оказалось на 7,4% ниже уровня продаж прошлого года (2289 ед.). В топ-3 сегмента D входит и Hyundai , реализовавший здесь 1818 автомобилей за отчетные пять месяцев. Продажи Hyundai в D-сегменте выросли на 42,6% относительно результата за прошлый год — 1275 авто. В топ-5 автопроизводителей с самыми высокими продажами машин D-класса в России входят BMW Mercedes-Benz — 1515 и 1354 ед. авто соответственно. Продажи BMW в этом сегменте сократились на 1,5%, а продажи Mercedes-Benz уменьшились на 18%.

В объеме всех продаж легковых автомобилей на российском авторынке за январь-май 2018 года продажи машин D-класса составили 2,8%. При этом по динамике роста продаж за отчетный период этот сегмент стал третьим, уступив первые два места сегменту минивэнов, где объем реализации вырос на 68,7%, а также сегменту SUV, продажи в котором увеличились на 28,3%.