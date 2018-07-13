Ещё
KIA возглавила продажи в D-сегменте авторынка России
Далее:
Читайте также:
Ещё

KIA возглавила продажи в D-сегменте авторынка России 

«Автостат Инфо» 3 часа назад
Фото: PNZdrive
KIA возглавила продажи в D-сегменте авторынка России Согласно данным «Автостат Инфо», объем продаж легковых автомобилей D-сегмента в России за период первых пяти месяцев 2018 составил 17 010 ед., что на 25% превысило результат за тот же период прошлого года — 13 626 ед.
Среди автомобильных брендов, реализующих на авторынке РФ машины D-сегмента, по продажам за январь-май этого года, лидирует KIA. Корейская марка продала 6315 таких машин, улучшив результат продаж за прошлый год на 83% (3457 авто). Второе место в сегменте занимает Mazda. В отчетный период японский автопроизводитель реализовал в России 2119 машин D-сегмента, что оказалось на 7,4% ниже уровня продаж прошлого года (2289 ед.). В топ-3 сегмента D входит и Hyundai, реализовавший здесь 1818 автомобилей за отчетные пять месяцев. Продажи Hyundai в D-сегменте выросли на 42,6% относительно результата за прошлый год — 1275 авто. В топ-5 автопроизводителей с самыми высокими продажами машин D-класса в России входят BMW и Mercedes-Benz — 1515 и 1354 ед. авто соответственно. Продажи BMW в этом сегменте сократились на 1,5%, а продажи Mercedes-Benz уменьшились на 18%.
В объеме всех продаж легковых автомобилей на российском авторынке за январь-май 2018 года продажи машин D-класса составили 2,8%. При этом по динамике роста продаж за отчетный период этот сегмент стал третьим, уступив первые два места сегменту минивэнов, где объем реализации вырос на 68,7%, а также сегменту SUV, продажи в котором увеличились на 28,3%.
«Автостат Инфо»: последние новости
В автопарке России насчитывается 3,255 млн грузовых машин Самые доходные иномарки на авторынке России Dongfeng Motor анонсировал выход кроссовера DFM 580
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства15
Новый лимузин Путина привезли в Финляндию
Смертельный пикап: селфи на ходу привело к трагедии
Porsche выпустит конкурента BMW X6
«Пьяный капитан» из Железногорска защищал жену2
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение