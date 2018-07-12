Новая высота: «KIA Rio» возглавила ТОП самых доходных иномарок 

Специалисты «Автостат Инфо» изучили российский рынок иномарок и составили рейтинг моделей, продемонстрировавших с января по май текущего года самые большие показатели выручки с продаж. Возглавляет ТОП самых доходных иномарок корейский автомобиль «KIA Rio». За пять месяцев 2018 года модель разошлась тиражом 39 469 экземпляров. За такое количество машин дилеры выручили 31,6 млрд рублей. Напомним, в мае этого года Седан «Kia Rio» стал самым популярным в России автомобилем с автоматической трансмиссией. В этот раз «корейцу» удалось взять очередную высоту.
Второй показатель по объему выручки среди иномарок за отчетный период показал кроссовер «Hyundai Creta». Модель приобрели 27 064 российских автомобилиста, потратив в общей сложности 28,3 млрд рублей. Замыкает ТОП еще один кроссовер — компактный и мощный «Volkswagen Tiguan». Его продажи остановились на отметке в 12 176 автомобилей, выручка от реализации такого количества машин, по подсчетам специалистов, составила 21,3 млрд рублей. Строчкой ниже расположился японский внедорожник «Toyota Land Cruiser» с показателем 6 763 проданных авто и выручкой 19,6 млрд рублей. Замыкает первую пятерку «Hyundai Solaris».
В ТОП-10 иномарок, позволивших российским дилерам заработать, также вошли «KIA Sportage» (19 млрд рублей, получены с 12 725 авто), «Toyota RAV4» (18,3 млрд рублей, 10 840 машин), «Toyota Camry» (16,1 млрд рублей, 10 081 шт.), «Volkswagen Polo» (14,9 млрд рублей, 20 007 ед.) и «Renault Kaptur» (14,6 млрд рублей, 12 200 машин).
Напомним, самой доходной российской моделью стала вазовская «LADA Vesta» — за пять месяцев 2018 года за 38 357 автомобилей удалось выручить 25,2 млрд рублей.