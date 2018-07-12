Ещё
Новая высота: «KIA Rio» возглавила ТОП самых доходных иномарок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая высота: «KIA Rio» возглавила ТОП самых доходных иномарок 

PNZdrive 7 часов назад
Фото: PNZdrive
Специалисты «Автостат Инфо» изучили российский рынок иномарок и составили рейтинг моделей, продемонстрировавших с января по май текущего года самые большие показатели выручки с продаж. Возглавляет ТОП самых доходных иномарок корейский автомобиль «KIA Rio». За пять месяцев 2018 года модель разошлась тиражом 39 469 экземпляров. За такое количество машин дилеры выручили 31,6 млрд рублей. Напомним, в мае этого года Седан «Kia Rio» стал самым популярным в России автомобилем с автоматической трансмиссией. В этот раз «корейцу» удалось взять очередную высоту.
Второй показатель по объему выручки среди иномарок за отчетный период показал кроссовер «Hyundai Creta». Модель приобрели 27 064 российских автомобилиста, потратив в общей сложности 28,3 млрд рублей. Замыкает ТОП еще один кроссовер — компактный и мощный «Volkswagen Tiguan». Его продажи остановились на отметке в 12 176 автомобилей, выручка от реализации такого количества машин, по подсчетам специалистов, составила 21,3 млрд рублей. Строчкой ниже расположился японский внедорожник «Toyota Land Cruiser» с показателем 6 763 проданных авто и выручкой 19,6 млрд рублей. Замыкает первую пятерку «Hyundai Solaris».
В ТОП-10 иномарок, позволивших российским дилерам заработать, также вошли «KIA Sportage» (19 млрд рублей, получены с 12 725 авто), «Toyota RAV4» (18,3 млрд рублей, 10 840 машин), «Toyota Camry» (16,1 млрд рублей, 10 081 шт.), «Volkswagen Polo» (14,9 млрд рублей, 20 007 ед.) и «Renault Kaptur» (14,6 млрд рублей, 12 200 машин).
Напомним, самой доходной российской моделью стала вазовская «LADA Vesta» — за пять месяцев 2018 года за 38 357 автомобилей удалось выручить 25,2 млрд рублей.
PNZdrive: последние новости
Toyota отзывает в России более 270 автомобилей моделей Alphard и Highlander В Пензе водитель, насмерть сбивший ребенка, получил условный срок Пензенцы обсуждают искореженные легковушки на улице Измайлова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Skoda Octavia прибавила в цене
Прокуратура проверит дело о нашумевшем ДТП4
Dongfeng представила в России новый кроссовер
Новая Toyota Supra проехалась в Гудвуде
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение