За шесть месяцев текущего года в районе Новогиреево выявили двадцать четыре брошенных автомобиля

Об этом рассказал глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв на встрече с жителями района.

Двадцать четыре бесхозных автомашины вывезли на стоянку для временного хранения в районе Новогиреево за первое полугодие. Всего Комиссия по выявлению брошенных и разукомплектованных транспортных средств, работающая при управе района, обследовала шестьдесят автомобилей за полгода. Из них двадцать один автомобиль, как установила Комиссия, брошенным не являлся. Еще пятнадцать машин их хозяева привели в порядок или переместили на постоянную стоянку в более подходящее место.

«В настоящее время в судопроизводстве находятся дела по двум транспортным средствам, находящимся в нашем районе. Если суд признает их бесхозными, то они будут перемещены на спецстоянку для последующей утилизации», — сообщил жителям Новогиреева Александр Хрулёв.

Напомним, что о бесхозных и разукомплектованных транспортных средствах, находящихся на территории района Новогиреево, комиссию информируют сами жители района.