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Украинский депутат заявил о готовности стрелять на поражение в протестующих
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Украинский депутат заявил о готовности стрелять на поражение в протестующих 

BFM.RU 5 часов назад
Народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил, что готов стрелять на поражение в протестующих в правительственном квартале Киева. Кроме того, он будет требовать наказания для тех, кто «напал на автомобиль» народного депутата Павла Пинзеника, сообщает портал «Вести».
«Мои помощники видели, как этим нападением руководил человек с планшетом в руках, на котором были записаны номера автомобилей народных депутатов и чиновников на которых планируются нападения», — отметил Мосийчук и предупредил, что «что в случае нападения на его автомобиль после предупредительных выстрелов будет открыт огонь на поражение».
Ранее в правительственном квартале произошло ДТП, в котором, как утверждается, автомобиль народного избранника Павла Пинзеника сбил двух человек из числа протестующих. При этом автомобиль попытался скрыться с места ДТП, а когда его стали блокировать протестующие, из машины, как говорят очевидцы, стреляли.
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