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Машина с депутатами Рады сбила митингующих в центре Киева
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Машина с депутатами Рады сбила митингующих в центре Киева 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В центре украинской столицы автомобиль, в котором находился депутат Верховной рады Павел Пензенык, совершил наезд на митингующих. Об этом сообщает агентство УНН.
Сообщается, что ДТП произошло у здания Верховной рады. По данным очевидцев, в результате инцидента пострадали два человека. У одного из них открытый передом ноги.
Отмечается, что после дорожного происшествия народного депутата вывели из автомобиля в сопровождении полиции.
"Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами", — рассказал об инциденте Пензенык.
Он отметил, что митингующие разбили заднее стекло, на других стеклах машины остались «следы крови от кулаков». По его словам, митингующие требовали «линчевать» народных депутатов.
В данный момент у здания Рады проходит митинг автомобилистов. Они требуют запретить конфискацию нерастаможенных автомобилей с истекшим сроком пребывания на Украине.
Ранее сообщалось, что кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил несовершеннолетнего.
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