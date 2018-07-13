В Красноярске научатся вычислять лихачей с помощью летающих дронов

Квадрокоптеры начнут патрулировать пригородные трассы с высоты уже этим летом.

«В ближайшее время мы первый рейд проведем, где даже не будет экипажа ДПС в близлежащей территории. Квадрокоптер зафиксирует нарушение, а дальше сотрудники остановят данное транспортное средство, и водитель уже будет привлечен к ответственности», -сообщил глава УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.

Вести наблюдение с воздуха решили из-за высокой аварийности. Если эксперимент окажется удачным, то дроны начнут использовать и в городе.