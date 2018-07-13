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Невменяемый красноярец угнал машину
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Невменяемый красноярец угнал машину 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Странный эпизод случился в ночь на 13 июля на Красрабе. Там местный житель в невменяемом состоянии угнал машину. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Очевидцы рассказали, что неизвестный в одном нижнем белье бегал по автодороге и бросался на едущие машины, этим он создавал опасные ситуации. В одном из случаев мужчина сел в Mazda к незнакомцу на переднее место пассажира.
Когда водитель иномарки вышел из автомобиля и стал обходить транспортное средство, что выгнать странного попутчика, тот пересел на водительское кресло и угнал машину.
Серьезная авария произошла во Владивостоке на улице Черняховского. Там грузовик протаранил детскую площадку. В момент ДТП на площадке не было детей. В результате аварии никто не пострадал.
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