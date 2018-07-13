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К 2022 году весь общественный транспорт Ростова будет с кондиционерами
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К 2022 году весь общественный транспорт Ростова будет с кондиционерами 

АиФ Ростов 52 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Об этом «АиФ-Ростов» сообщили в департаменте транспорта Ростова-на-Дону.
С 13 апреля 2018 года Министерство транспорта РФ ввело новые требования к перевозчикам. Согласно нововведениям, во всех автобусах, троллейбусах, трамваях, и маршрутных такси должны быть кондиционеры и системы отопления.
Требования стандарта будут реализованы поэтапно. На данный момент проводится конкурс на обслуживание городских маршрутов. Одно из условий — не менее 30% единиц транспорта должны быть оснащены системами кондиционирования. К 2020 году — 50%, с 2021 года — 75% и к 2022 году –весь подвижной состав 100-процентно должен соответствовать предъявляемым требованиям.
В 2019 году планируется закупить более 20 троллейбусов, в которых будут установлены кондиционеры.
Тем временем, ростовчане жалуются на духоту в маршрутках и автобусах. Некоторые пассажиры теряют сознание. Даже в тех автобусах, в которых есть кондиционеры, водители почему-то их не включают.
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