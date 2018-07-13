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В ночной аварии в Амуре пострадали пять человек
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В ночной аварии в Амуре пострадали пять человек 

Омск Здесь 7 часов назад
Фото: Омск Здесь
Двух из них госпитализировали, остальных после осмотра медики отпустили домой. Как сообщили очевидцы аварии, она произошла около 01:00 в Центральном округе Омска. За рулем автомобиля ВАЗ-2112 ехал 24-летний мужчина. Он двигался по ул. 24-я Северная со стороны ул. Красный Пахарь. При повороте на 11-ю Амурскую он не предоставил преимущество и столкнулся с машиной ВАЗ-2110 под управлением 25-летнего водителя.
В результате столкновения пострадали пассажиры первого автомобиля: 25-летний молодой человек и 31-летняя женщина были доставлены медиками в больницу. Также пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2110 и оба водителя, после осмотра врачи отпустили их домой.
Очевидцы рассказали, что видели окровавленную женщину на дороге. По всей видимости это была пассажирка ВАЗ-2112.
Фотографии с места ДТП опубликованы в соцсети.
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