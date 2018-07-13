В Индии сняли с производства самый дешёвый в мире автомобиль

Tata Nano был предоставлен в 2008 году и вышел на рынок по цене 2 тысячи долларов. Более усовершенствованные модели стоили дороже — 3 тысячи 100 долларов.

По информации издания Automotive News, компания не стала продлевать выпуск автомобилей, так как за предыдущий год удалось продать всего одну машину.

Tata Nano оборудован четырёхступенчатой коробкой передач, максимальная скорость 100 километров в час. Двигатель расположен в задней части под сиденьями. Вес скомпенсирован за счёт массы самого водителя. Двигатель отвечает стандарту Евро-4, а расход составляет 5 литров на 100 километров.