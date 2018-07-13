В последние жаркие выходные на озерах Шира ожидается ажиотаж

После прохлады в Красноярск вновь вернулась 30-градусная жара. Однако синоптики предупреждают, что это могут быть последние по-настоящему жаркие выходные.

В связи с этим, многие красноярцы решили провести их на природе поближе к воде. Одним из самых популярных мест отдыха у горожан являются озера на Шира. Рассказываем, как добраться до Шира из Красноярска

На автомобиле: необходимо ехать по трассе М 54 Красноярск-Абакан. Время в пути займет порядка 4 часов (334,8 км).

На автобусе: можно доехать с автовокзала на рейсовом автобусе. Продолжительность маршрута около 387 км. Время в пути составляет примерно 7 часов. Цена поездки около 960 рублей. Из поселка Шира до озера ходят местные автобусы и такси. Рейс № 562 по маршруту Красноярск — Шира. Отправление осуществляется: в 8 (ежедневно); в 17:30 (во все дни кроме субботы); 23:50 (ежедневно). Расписание автобуса № 562 Шира — Красноярск. Обратно можно будет добраться на том же маршруте: в 8:15 (ежедневно); в 15:30 (ежедневно); 17:00 (ежедневно).