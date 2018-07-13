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Медведь «оседлал» легковой автомобиль на Камчатке. Видео
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Медведь «оседлал» легковой автомобиль на Камчатке. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Молодой медведь забрался на крышу автомобиля Subaru — инцидент, произошедший на днях предположительно в районе поселка Малки Елизовского района Камчатского края, попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.
На записи видно, как хищник от души потоптался по легковушке, после чего спустился на землю и продолжил оказывать транспортному средству знаки внимания, попытавшись проникнуть в салон через дверь.
Судя по всему, животное привлекло съестное, оставленное в машине. Косолапый не смог устоять перед соблазнительным ароматом и счел возможным разнообразить свой рацион.
Как сообщают местные СМИ, в последнее время жители не жаловались егерям на агрессивное поведение медведей.
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