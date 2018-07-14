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На Камчатке медведь пытался проникнуть в машину через люк и попал на видео
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На Камчатке медведь пытался проникнуть в машину через люк и попал на видео 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В районе поселка Малки в 120 километрах от Петропавловска-Камчатского молодой медведь залез на крышу автомобиля и попытался проникнуть в него через люк, сообщает «Кам 24».
Когда зверь понял, что внутрь машины не попасть таким образом, он встал на задние лапы, подцепил когтями одну из пассажирских дверей и потянул на себя. На записи видно, как она изогнулась, но сломалась ли, осталось не ясным — видео прерывается на этом моменте.
Как рассказали в краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира, никаких официальных обращений по поводу агрессивного медведя к ним пока не поступало.
По словам специалистов, хищник скорее всего заинтересовался иномаркой потому, что в салоне находилось что-то съестное, которое сильно пахло.
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