Житель Кемеровской области погиб под колесами грузового поезда

35-летний мужчина погиб под колесам грузового поезда на станции «разрез Кедровский».

По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», мнения по поводу причин несчастного случая разделились. По одной версии, мужчина споткнулся, упал и потерял сознание на путях. По другой версии, кемеровчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул на железной дороге. Услышав поезд, он попытался встать, в это время получил травмы, не совместимые с жизнью.

Истинную картину произошедшего установят следователи.