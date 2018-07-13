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Житель Кемеровской области погиб под колесами грузового поезда
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Житель Кемеровской области погиб под колесами грузового поезда 

АиФ Кузбасс 6 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
35-летний мужчина погиб под колесам грузового поезда на станции «разрез Кедровский».
По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», мнения по поводу причин несчастного случая разделились. По одной версии, мужчина споткнулся, упал и потерял сознание на путях. По другой версии, кемеровчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул на железной дороге. Услышав поезд, он попытался встать, в это время получил травмы, не совместимые с жизнью.
Истинную картину произошедшего установят следователи.
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