В Оренбурге в тестовую эксплуатацию запустили автобус СИМАЗ

В Оренбурге продолжается тестовая эксплуатация современных автобусов. Презентация и запуск нового транспортного средства — автобуса СИМАЗ 2258-0000010 — прошли в областном центре в четверг, 12 июля.

Как рассказал директор Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин , это уже пятый автобус, который запускается на тестовую эксплуатацию. На этот раз «новенький» вышел на 52 маршрут. Срок его тестирования — две недели. Специалисты считают, что этого вполне достаточно, чтобы оценить транспортное средство.

«В принципе этого достаточно, чтобы увидеть машину в деле. Как она ведет себя на дорогах, как расходует топливо и нравится ли она пассажирам», — сказал он.

Вместимость представляемой модели составляет 42 места, из которых 21 — посадочное. Но производитель также заявляет о том, что его вместимость может быть увеличена до 53 мест, из которых посадочными будут 14.

Конвейерное производство пока не запущено. Всего по стране выпущено три модели таких автобусов: они отправлены на тестовые эксплуатации в разные города России. По словам Фазуллин, перевозчики отмечают, что СИМАЗ — это одна из ближайших альтернатив сегодняшним ПАЗам. Глава ассоциации добавил, что машина оставляет о себе «пока приятные впечатления».

Автобус оборудован видеокамерами (четыре в салоне и одна задняя), кондиционерами, а также USB-портами. Стоимость представленной модели 4 млн 150 тысяч рублей, минимальная стоимость — 3,8 млн рублей.