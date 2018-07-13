В Оренбурге в тестовую эксплуатацию запустили автобус СИМАЗ 

В Оренбурге продолжается тестовая эксплуатация современных автобусов. Презентация и запуск нового транспортного средства — автобуса СИМАЗ 2258-0000010 — прошли в областном центре в четверг, 12 июля.
Как рассказал директор Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин, это уже пятый автобус, который запускается на тестовую эксплуатацию. На этот раз «новенький» вышел на 52 маршрут. Срок его тестирования — две недели. Специалисты считают, что этого вполне достаточно, чтобы оценить транспортное средство.
«В принципе этого достаточно, чтобы увидеть машину в деле. Как она ведет себя на дорогах, как расходует топливо и нравится ли она пассажирам», — сказал он.
Вместимость представляемой модели составляет 42 места, из которых 21 — посадочное. Но производитель также заявляет о том, что его вместимость может быть увеличена до 53 мест, из которых посадочными будут 14.
Конвейерное производство пока не запущено. Всего по стране выпущено три модели таких автобусов: они отправлены на тестовые эксплуатации в разные города России. По словам Фазуллин, перевозчики отмечают, что СИМАЗ — это одна из ближайших альтернатив сегодняшним ПАЗам. Глава ассоциации добавил, что машина оставляет о себе «пока приятные впечатления».
Автобус оборудован видеокамерами (четыре в салоне и одна задняя), кондиционерами, а также USB-портами. Стоимость представленной модели 4 млн 150 тысяч рублей, минимальная стоимость — 3,8 млн рублей.
Напомним, тестовая эксплуатация автобусов российского производства началась в Оренбурге в апреле 2018 года. Среди тестируемых моделей были автобусы VOLGABUS, а также ЛиАЗ— 429260 LE и ПАЗ-320435-04. По словам главы ассоциации перевозчиков, экономическая составляющая протестированных автобусов уже прочитана. Сами машины получили противоречивые оценки.