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В столице Югры в ДТП погиб велосипедист
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В столице Югры в ДТП погиб велосипедист 

АиФ Югра 6 часов назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске в районе ОМК накануне произошел несчастный случай. В дорожной аварии погиб велосипедист.
По словам очевидцев, ВАЗ-2111 на скорости столкнулся с мужчиной, который двигался на встречу за рулем велосипеда. Женщина, управлявшая отечественным авто, не увидела велосипедиста из-за особенностей дороги. Инцидент произошел на участке, где такие ЧП не редки.
«Давно пора с этим местом что-то решить, но у нас как всегда пока не погибнет кто-то, ничего не предпринимают. Возможно хоть сейчас что-то сделают, чтобы никто не пострадал больше», — пишут в соцсетях жители города.
По информации очевидцев, от лобового столкновения мужчина погиб на месте. Ему было 36 лет.
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