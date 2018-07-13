В столице Югры в ДТП погиб велосипедист

В Ханты-Мансийске в районе ОМК накануне произошел несчастный случай. В дорожной аварии погиб велосипедист.

По словам очевидцев, ВАЗ-2111 на скорости столкнулся с мужчиной, который двигался на встречу за рулем велосипеда. Женщина, управлявшая отечественным авто, не увидела велосипедиста из-за особенностей дороги. Инцидент произошел на участке, где такие ЧП не редки.

«Давно пора с этим местом что-то решить, но у нас как всегда пока не погибнет кто-то, ничего не предпринимают. Возможно хоть сейчас что-то сделают, чтобы никто не пострадал больше», — пишут в соцсетях жители города.

По информации очевидцев, от лобового столкновения мужчина погиб на месте. Ему было 36 лет.