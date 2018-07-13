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В Казани автомобиль «помылся» в Глубоком
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В Казани автомобиль «помылся» в Глубоком 

Казанский Портал 5 часов назад
В Казани автомобиль KIA «искупался» в озере Глубокое. Инцидент произошел вчера. Водитель на большой скорости въехал в воду и несколько метров проехал вдоль берега. После этого он выехал на сушу, но этим не ограничился. Он решил, что одного раза мало и повторил заход.
Фото: vk.com  Пользователям соцсетей «больно смотреть» на происходящее. Им жалко машину. Некоторые предположили, что водителю просто не хватило денег на обычную мойку.
Такие безумные случаи скоро станут привычными для казанцев. Недавно на улицах Тукая и Хади Такташа ездила машина с пассажирами на крыше. Их назвали шейхами за необычный внешний вид.
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