Ещё
Сход селя на трассу в Кабардино‐Балкарии заблокировал 1157 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сход селя на трассу в Кабардино‐Балкарии заблокировал 1157 человек 

360tv.ru 5 часов назад
Участок автодороги Прохладный ‐ Баксан‐Азау в Эльбрусском районе Кабардино‐Балкарии накрыло грязевой массой после сильных дождей. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
В данный момент ведутся работы по очистке трассы силами оперативной группы Эльбрусского поисково-спасательного гарнизона на 97-м километре трассы. Село Терскол с населением 1157 человек отрезано. Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.
«Автодорога перекрыта. На месте работает специальная техника ООО «Партнер» в составе пяти человек и трех единиц техники, ориентировочно время восстановления движения 14:00», — добавили в ведомстве.
Непогода обрушилась на Новороссийск и его пригороды. Селевой поток сошел на трассу рядом с селом Широкая балка. Вода зашла во дворы 12 домов.
360tv.ru: последние новости
Шесть человек пострадали в результате ДТП на Алтае Американцы создадут электрический двухэтажный автобус Ставропольский полицейский помог пьяному водителю уйти от штрафа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства15
Новый лимузин Путина привезли в Финляндию
Смертельный пикап: селфи на ходу привело к трагедии
Porsche выпустит конкурента BMW X6
«Пьяный капитан» из Железногорска защищал жену2
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение