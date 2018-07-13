Сход селя на трассу в Кабардино‐Балкарии заблокировал 1157 человек

Участок автодороги Прохладный ‐ Баксан‐Азау в Эльбрусском районе Кабардино‐Балкарии накрыло грязевой массой после сильных дождей. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В данный момент ведутся работы по очистке трассы силами оперативной группы Эльбрусского поисково-спасательного гарнизона на 97-м километре трассы. Село Терскол с населением 1157 человек отрезано. Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.

«Автодорога перекрыта. На месте работает специальная техника ООО «Партнер» в составе пяти человек и трех единиц техники, ориентировочно время восстановления движения 14:00», — добавили в ведомстве.

Непогода обрушилась на Новороссийск и его пригороды. Селевой поток сошел на трассу рядом с селом Широкая балка. Вода зашла во дворы 12 домов.