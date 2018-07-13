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Американцы создадут электрический двухэтажный автобус
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Американцы создадут электрический двухэтажный автобус 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: N+1
Американские компании Proterra и Alexander Dennis начали разрабатывать полностью электрический двухэтажный автобус. Его планируют использовать для перевозки пассажиров между пригородом Лос‐Анджелеса и городом Клермонт. Об этом сообщило издание Ars Technica.
Создатели надеются, что электрический транспорт улучшит экологическую обстановку в городе и сельской местности. Еще одно преимущество электротранспорта — бесшумность. Протяженность маршрута, по которому будет курсировать электрический автобус, составляет около 55 километров в одну сторону.
Известно, что новый транспорт создают на базе двухэтажного автобуса Alexander Dennis Enviro500. Такие автобусы могут перевозить от 80 до 140 человек.
Автобус получит литий-ионную аккумуляторную сборку с энергетической плотностью 160 ватт-час на килограмм. Заказчиком электрического автобуса выступила транспортная компания Foothill Transit. Ее руководство заявило, что к 2030 году весь автобусный парк предприятия станет электрическим.
Первые рейсы электробуса состоятся уже в 2019 году.
Российские и китайские специалисты займутся совместным производством электрических автобусов. Они собираются разместить завод в Сосновоборске Краснодарского края, а начать работу планируют к 2020 году. Финансировать проект будет китайская Хуньчуньская торгово‐экономическая компания.
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